Venus Williams-Quevedo | highlights Wta Madrid

Nel torneo WTA 1000 di Madrid, Venus Williams ha subito una sconfitta nel suo primo match contro la spagnola Kaitlin Quevedo. Williams, attualmente al 479° posto nel ranking mondiale, è stata battuta con i punteggi di 6-2 e 6-4. La giocatrice spagnola, classificata al 140° posto, ha conquistato i primi set e portato a termine la partita in due set.

Venus Williams è uscita di scena al debutto nel torneo WTA 1000 di Madrid. L’americana, oggi numero 479 del ranking mondiale, è stata sconfitta dalla spagnola Kaitlin Quevedo, attualmente al 140° posto, con il risultato di 6-2, 6-4. La 45enne ex numero uno del mondo aveva ricevuto una wild card dagli organizzatori del torneo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Venus Williams-Quevedo: highlights Wta Madrid WILLIAMS vs QUEVEDO • WTA Madrid 2026 • LIVE Tennis Watchalong Notizie correlate Leggi anche: WTA Austin 2026: Venus Williams subito eliminata da Ajla Tomljanovic Pronostico e quote Francesca Jones – Venus Williams, WTA Miami 17-03-2026Francesca Jones ha avuto problemi fisici evidenti agli Australian Open, costretta al ritiro in lacrime, e non ha più vinto nelle successive due... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Live Kaitlin Quevedo - Venus Williams - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 21/04/2026; VIDEO. V. Williams Quevedo: highlights Wta Madrid; Crollo Venus Williams a Madrid: Kaitlin Quevedo vince la sfida tra Wild Card; Diretta Kaitlin Quevedo - Venus Williams - Women Single - Madrid Open 2026. Venus Williams eliminata a Madrid: Quevedo la batte in due setVenus Williams si arrende a Madrid: la giovane Quevedo, americana naturalizzata spagnola, la elimina in due set ... it.blastingnews.com Venus Williams subito eliminata a Madrid da un’americana naturalizzata spagnolaLa sfida tra wild card del WTA 1000 di Madrid premia Kaitlin Quevedo, già messasi in mostra in Billie Jean King Cup: la padrona di casa iberica elimina la ... oasport.it