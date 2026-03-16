Pronostico e quote Francesca Jones – Venus Williams WTA Miami 17-03-2026

Francesca Jones affronta Venus Williams nel torneo WTA di Miami del 17 marzo 2026. La giocatrice ha avuto problemi fisici agli Australian Open, che l’hanno portata al ritiro in lacrime. Da allora, non ha più conquistato vittorie nelle ultime due partite disputate. La sfida si presenta come un banco di prova importante per entrambe le atlete.

Francesca Jones ha avuto problemi fisici evidenti agli Australian Open, costretta al ritiro in lacrime, e non ha più vinto nelle successive due partite. Molto netta, in particolare, la sconfitta al primi turno di Indian Wells contro Kayla Day, alla quale ha ceduto la battuta per ben cinque volte. Spera dunque di ottenere la prima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Francesca Jones – Venus Williams, WTA Miami 17-03-2026 Articoli correlati Pronostico e quote Olga Danilovic – Venus Williams, WTA Australian Open 18-01-2026Venus Williams, classe 1980 e sette volte campionessa Slam, diventerà la giocatrice più anziana ad aver mai gareggiato nel tabellone principale degli... Tabellone WTA Hobart 2026: Raducanu e Venus Williams protagonisteEdizione numero 31 per il WTA 250 di Hobart, un evento che ormai fa parte a pieno titolo della serie di eventi che si disputano nel contesto del...