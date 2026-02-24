WTA Austin 2026 | Venus Williams subito eliminata da Ajla Tomljanovic

Venus Williams ha subito un’eliminazione al WTA Austin 2026 dopo aver perso contro Ajla Tomljanovic, che ha vinto con un punteggio di 6-4 6-2. La statunitense ha iniziato bene il primo set, ma ha ceduto nel secondo, riuscendo a mantenere il servizio solo fino a metà del primo parziale. La sua presenza in campo è stata breve, e il suo ritorno al torneo si ferma già al primo turno. La partita si è conclusa in modo rapido.

Termina subito il cammino di Venus Williams al WTA 250 di Austin. Continua a non andare così bene il suo ritorno al tennis, e stavolta cede al cospetto dell'australiana Ajla Tomljanovic con il punteggio di 6-4 6-2, di fatto riuscendo a tenere soltanto fino a metà del parziale d'apertura. Il primo parziale, peraltro, vede Venus salire subito in cattedra con il break di vantaggio, sfruttando quel che può ancora sfruttare, cioè la combinazione di potenza e profondità dei colpi. Tomljanovic ci mette un po' per registrare la situazione, ma quando la registra riesce a rimettere in piedi la situazione.