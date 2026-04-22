Dalle ore 20 di oggi, la Protezione Civile della regione ha emesso un avviso di allerta meteo a causa di vento forte e mareggiate che interesseranno l’intera area. La decisione si basa sulle previsioni del Centro Funzionale, che ha segnalato condizioni di maltempo in tutta la regione. Le autorità invitano alla massima prudenza e a seguire gli eventuali aggiornamenti.

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte su tutto il territorio regionale. Dalle ore 20:00 di oggi, 22 aprile, e fino alle 20:00 di domani, 23 aprile, sono previsti venti forti o molto forti dai quadranti nord-orientali, con possibili raffiche intense e condizioni di mare agitato lungo le coste esposte, dove non si escludono mareggiate. L’avviso riguarda l’intera Campania e richiama l’attenzione degli enti locali sulla necessità di adottare tutte le misure utili alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi. In particolare, la Protezione Civile invita i Comuni a monitorare con attenzione il verde pubblico e a verificare la stabilità di strutture temporanee o esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Vento forte e mareggiate, allerta meteo in Campania dalle 20 di oggi

DOMANI ALLERTA METEO ARANCIONE IN CAMPANIA

Notizie correlate

Maltempo a Carnevale 2026 in Campania, allerta meteo per temporali, vento e mareggiate dalle 18 di oggi e per 24 oreAllerta meteo per vento forte e temporali su diverse zone della Campania dalle 18 di oggi e per 24 ore.

Leggi anche: Allerta meteo su tutta la Campania: forte vento e mareggiate

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Venti forti di burrasca e mareggiate sulle coste: è allerta meteo 'gialla' sul Foggiano; Maltempo in Campania, allerta per vento forte e mareggiate; Torna il maltempo con venti di burrasca e mareggiate: domani allerta gialla in 11 regioni; Maltempo in arrivo, scatta l’allerta gialla: venti di burrasca e mareggiate in tutta la Puglia.

Torna il maltempo a Napoli e in Campania: allerta meteo per vento forte da stasera e fino a domaniLa Protezione Civile della Campania ha diramato un'allerta meteo per vento forte e mare agitato dalle 20 di oggi, mercoledì 22 aprile e per le successive ... fanpage.it

Vento forte e mare mosso, allerta meteo in CampaniaLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti o molto forti provenienti dai quadranti nord-orientali, con possibili raffiche intense e mare agitato ... lostrillone.tv

Grandine e vento forte nei dintorni della redazione. Com'è la situazione dalle vostre parti - facebook.com facebook

Vento forte in Puglia, due vittime. A Bisceglie una 13enne colpita dal tronco di un albero, a Taranto un operaio di 38 anni travolto da un palo. Gli aggiornamenti sul sito della @TgrRaiPuglia x.com