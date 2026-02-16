Maltempo a Carnevale 2026 in Campania allerta meteo per temporali vento e mareggiate dalle 18 di oggi e per 24 ore

Allerta meteo per vento forte e temporali su diverse zone della Campania dalle 18 di oggi e per 24 ore.🔗 Leggi su Fanpage.it

La protezione civile ha emesso un’allerta gialla in tutta la Campania.

Un fronte di maltempo si avvicina alla Toscana.

Carnevale 2026: il maltempo non frena la festa, appuntamento a TorrioneDiversi i rinvii e gli appuntamenti annullati a causa del maltempo, nel salernitano. Tuttavia, non mancano occasioni di svago ... salernotoday.it

Carnevale 2026, il maltempo ferma le sfilate: rinvii a Petrosino e Mazara e ...Il vento e la pioggia fanno quello che a volte riesce solo alla burocrazia: fermano il Carnevale. In provincia di Trapani il weekend del 14 e 15 febbraio è stato stravolto dal maltempo, con sfilate ... tp24.it

AVVISO IMPORTANTE A causa del maltempo, la sfilata di Carnevale prevista per oggi è rinviata. Vi terremo aggiornati al più presto sulla nuova data della sfilata. - facebook.com facebook