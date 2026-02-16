Maltempo a Carnevale 2026 in Campania allerta meteo per temporali vento e mareggiate dalle 18 di oggi e per 24 ore
Il maltempo ha colpito la Campania durante il Carnevale 2026, causando forti temporali e mareggiate. Le previsioni meteo indicano venti intensi che dalle 18 si abbattono sulla regione, accompagnati da piogge abbondanti. LaProtezione civile ha emesso un’allerta valida per le prossime 24 ore, invitando alla massima prudenza. In alcune zone, le strade sono già state allagate e le maree rischiano di provocare danni alle zone costiere.
Allerta meteo in Campania: forti temporali dalle 12 di mercoledì 4 febbraio per 24 ore
La protezione civile ha emesso un’allerta gialla in tutta la Campania.
Arriva il maltempo, allerta meteo per temporali, vento e mareggiate
