Il Team Vannacci di Ventimiglia ha lanciato una proposta concreta per introdurre il timbraggio obbligatorio per gli amministratori pubblici. L’iniziativa mira a trasformare il badge da semplice strumento di controllo in un simbolo di responsabilità verso i contribuenti. Nel contesto della vita quotidiana ventimigliese, questa misura si inserisce nella necessità di allineare il comportamento dei politici ai sacrifici richiesti ai cittadini e al rigore imposto ai dipendenti comunali. La richiesta è chiara: chi riceve indennità deve dimostrare la propria presenza fisica nei luoghi decisionali attraverso l’uso del badge. La coerenza come nuovo standard amministrativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ventimiglia: il badge diventa simbolo di responsabilità

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