Mattarella onora Gobetti a Torino | il Presidente al Centenario dell’intellettuale antifascista e simbolo di libertà

Il presidente Sergio Mattarella ha deciso di partecipare a Torino il 16 febbraio 2026 per celebrare il centenario della morte di Piero Gobetti, un intellettuale e giornalista che si oppose al fascismo. La visita si svolge in un momento in cui la città si prepara a ricordare un personaggio che ha lasciato un segno profondo nella storia della resistenza. Durante l’evento, Mattarella incontrerà studiosi e cittadini, e visiterà il luogo dove è stato sepolto Gobetti, nel cimitero Monumentale.

Mattarella a Torino per il Centenario di Piero Gobetti: Un Omaggio al Pensiero Antifascista. Il Presidente della Sergio Mattarella sarà a Torino sabato 16 febbraio 2026 per partecipare alle commemorazioni del centenario della scomparsa di Piero Gobetti, intellettuale e giornalista antifascista. La cerimonia principale si svolgerà al Teatro Carignano, nel cuore della città, e rappresenta un momento di riflessione sull'eredità di un pensatore che ha segnato profondamente il Novecento italiano. Un Ritorno Atteso: L'Annuncio e il Significato della Visita. La presenza del Presidente Mattarella è stata ufficializzata lo scorso 22 gennaio durante un incontro a Palazzo Civico, in Sala Rossa, alla presentazione del programma di iniziative per il centenario della morte di Gobetti.