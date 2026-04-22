Venezuela sangue nel carcere Yare III | 5 morti dopo la rivolta

Nella mattinata di lunedì, nel carcere Yare III, situato nello Stato di Miranda, si è verificata una rivolta nel modulo 3. Durante gli scontri, almeno cinque detenuti hanno perso la vita. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno ancora valutando le cause dell’episodio e sono impegnate nelle operazioni di controllo all’interno della struttura. La rivolta ha generato preoccupazione tra le forze di sicurezza e le autorità penitenziarie.

Almeno cinque detenuti hanno perso la vita durante una violenta rivolta scoppiata nella mattinata di lunedì all’interno del modulo 3 del complesso carcerario Yare III, nello Stato di Miranda. L’episodio, avvenuto nel centro di massima sicurezza situato a circa 40 chilometri dalla capitale Caracas, sarebbe stato innescato da uno scontro tra i reclusi, secondo quanto comunicato martedì dal ministero venezuelano per il Servizio penitenziario. L’impatto sulla comunità e le richieste di trasparenza. Mentre le autorità avviano gli accertamenti, la tensione fuori dalle mura della struttura è palpabile. Per il secondo giorno consecutivo, numerosi familiari si sono radunati davanti al carcere, dove hanno manifestato il proprio dolore colpendo i cancelli e mostrando cartelli con messaggi che denunciano l’uccisione dei propri cari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezuela, sangue nel carcere Yare III: 5 morti dopo la rivolta Venezuela: Narco-Stato o Hub del narcotraffico Notizie correlate La rivolta nel carcere di Caltanissetta: due agrigentini a giudizio con altri 16 detenutiDue detenuti agrigentini, Roberto Fragapane, 32 anni, e Giuseppe Camilleri, 27 anni, sono stati citati a giudizio per la rivolta scoppiata il 24... Carcere minorile, scoppia la rivolta: trasferiti i 5 ventenni dopo la tentata evasione. Minacce agli agenti: «Adesso non dormite»ROVIGO - Il primo segnale arriva alle 18: urla, colpi, poi la sirena dell’allarme che inizia suonare. Tutti gli aggiornamenti In Venezuela rivolta nel carcere di Yare III, almeno cinque mortiAlmeno cinque detenuti sono morti durante una rivolta scoppiata nella mattina di lunedì nel modulo 3 del Centro penitenziario Yare III, nello Stato di Miranda, a circa 40 chilometri a sud della capita ... ansa.it Mario Burlò: 'Ho temuto di morire nel carcere in Venezuela'Assolutamente sì, in carcere in Venezuela c'è stato un momento in cui Mario Burlò ha temuto di morire. Lo ha confermato l'immobiliarista torinese a Bruno Vespa durante la trasmissione Cinque minuti ... ansa.it