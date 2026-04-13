La rivolta nel carcere di Caltanissetta | due agrigentini a giudizio con altri 16 detenuti
Due detenuti provenienti dalla provincia di Agrigento sono stati chiamati a comparire in tribunale in relazione a una rivolta avvenuta il 24 novembre 2023 nel carcere di Caltanissetta. Con loro, altri sedici detenuti sono coinvolti in un procedimento giudiziario. La vicenda riguarda un episodio di disordini all’interno della struttura penitenziaria, che ha portato all’avvio di un procedimento legale nei confronti dei soggetti coinvolti.
Due detenuti agrigentini, Roberto Fragapane, 32 anni, e Giuseppe Camilleri, 27 anni, sono stati citati a giudizio per la rivolta scoppiata il 24 novembre 2023 nel carcere Malaspina di Caltanissetta.Il provvedimento è stato firmato dal pubblico ministero Chiara Benfante, che ha disposto la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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