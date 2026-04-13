La rivolta nel carcere di Caltanissetta | due agrigentini a giudizio con altri 16 detenuti

Due detenuti provenienti dalla provincia di Agrigento sono stati chiamati a comparire in tribunale in relazione a una rivolta avvenuta il 24 novembre 2023 nel carcere di Caltanissetta. Con loro, altri sedici detenuti sono coinvolti in un procedimento giudiziario. La vicenda riguarda un episodio di disordini all’interno della struttura penitenziaria, che ha portato all’avvio di un procedimento legale nei confronti dei soggetti coinvolti.