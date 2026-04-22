A Venezia, il governo locale riceve una bocciatura dal 60% della popolazione, secondo un sondaggio recente. L’indice di insoddisfazione riguarda vari aspetti della gestione pubblica, e si registra in un periodo che precede le prossime consultazioni elettorali. La situazione evidenzia una crescente frattura tra le aspettative dei cittadini e le decisioni dell’amministrazione comunale. La questione potrebbe avere ripercussioni sulle dinamiche politiche in vista delle elezioni.

Un’ondata di insoddisfazione attraversa il tessuto sociale di Venezia, mettendo in discussione l’operato dell’amministrazione cittadina a ridosso delle prossime consultazioni elettorali. I dati raccolti da un recente sondaggio Tecnè indicano che la gestione degli ultimi anni è stata giudicata negativa da oltre il 60% dei rispondenti, un dato che si inserisce in un quadro caratterizzato da una fortissima incertezza, con quasi la metà degli elettori ancora indecisa sulla propria scelta. La rilevazione, condotta su un campione di 1000 persone distribuite proporzionalmente tra le varie zone del comune con un margine di errore del 3,1%, ha delineato un bilancio molto severo ha guidato la città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, il governo è bocciato: il 60% dei cittadini è scontento

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