Nuova rete di soccorso in Calabria | supporto è escluso

In Calabria, un’associazione attiva da circa due anni ha ampliato i propri servizi, cercando di offrire assistenza a persone spesso escluse dai canali ufficiali di protezione. La rete di soccorso creata dall’organizzazione mira a fornire supporto a soggetti vulnerabili, che in passato hanno incontrato difficoltà ad accedere alle risposte delle istituzioni. La novità riguarda l’estensione delle attività e la volontà di coinvolgere chi si trova ai margini.

L’Associazione Antiviolenza Perseo, attiva in Calabria da circa due anni, ha esteso il proprio raggio d’azione per offrire supporto a soggetti spesso esclusi dai circuiti istituzionali di tutela. Nata originariamente a Milano nell’ottobre del 2019, la realtà mira a colmare le lacune nei servizi di assistenza, concentrandosi in particolare sul mondo maschile e su tutte le persone che faticano a trovare risposte nei canali tradizionali. La struttura dell’intervento e il protocollo operativo di Perseo. Il modello di assistenza adottato dall’organizzazione si articola attraverso fasi precise, partendo da un primo contatto telefonico tramite il numero nazionale 3518435383.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova rete di soccorso in Calabria: supporto è escluso Sartorie sociali: nuova rete di supporto per le comunità localiSabato 7 febbraio 2025, a Termoli, l’aula magna dell’Istituto Boccardi-Tiberio ha ospitato un tavolo di lavoro che univa istituzioni, università,... Alta Calabria si unisce in rete turistica: nuova sinergia per sviluppo e valorizzazione del territorioVenerdì 30 gennaio 2026 si è chiuso un capitolo fondamentale per il futuro del territorio calabrese: l’approvazione dello Statuto ha reso operativa...