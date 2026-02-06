Sartorie sociali | nuova rete di supporto per le comunità locali

A Termoli si apre una nuova fase di sostegno alle comunità locali. Sabato 7 febbraio, l’aula magna dell’Istituto Boccardi-Tiberio ha riunito istituzioni, università, cooperative e pastori per un incontro dedicato a progetti, saperi e sostenibilità. Un’occasione per rafforzare la rete delle sartorie sociali e promuovere un modello di supporto condiviso.

**Un incontro di progetti, saperi e sostenibilità: il Molise si unisce alla rete delle sartorie sociali** Sabato 7 febbraio 2025, a Termoli, l'aula magna dell'Istituto Boccardi-Tiberio ha ospitato un tavolo di lavoro che univa istituzioni, università, cooperative e rappresentanti della pastorizia appenninica in un'esperienza trasversale, aperta e innovativa. È iniziato così l'attivazione della rete delle **sartorie sociali**, un progetto nato a partire da un'idea di **Slow Fiber**, in collaborazione con l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, e con un'ampia rete di partner locali, regionali e nazionali.

