Mickey Rourke è stato sfrattato dalla sua casa di Los Angeles aveva debiti da 60mila dollari

Mickey Rourke è stato sfrattato dalla sua casa di Los Angeles dopo che un giudice ha confermato il diritto del proprietario di recuperare almeno 60 mila dollari di affitti arretrati. La procedura legale si è conclusa con l’ordine di sfratto, confermando la risoluzione del contratto di locazione. L’attore aveva accumulato debiti di questa entità, che hanno portato alla decisione giudiziaria.

Mickey Rourke è stato davvero sfrattato dalla sua abitazione di Los Angeles. Un giudice ha dato ragione al proprietario di casa che da mesi chiedeva i canoni d'affitto arretrati, almeno 60mila dollari. Da gennaio l'attore vive in un hotel.