Stasera al teatro Comunale si tiene la presentazione di ’Iris, la libertà’, un evento che coinvolge Walter Veltroni e Matteo Cavezzali. Le iniziative culturali sulla riviera si intensificano con questa partecipazione, che porta sul palco due figure note nel panorama nazionale. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle attività locali, attirando l’attenzione di un pubblico interessato alle tematiche trattate.

Entrano nel vivo le iniziative culturali che vedono protagonisti in riviera Walter Veltroni e Matteo Cavezzali. Nell’ambito di una serie di incontri culturali che coinvolgono anche altri autori e case editrici, legati alla ricorrenza del 25 aprile, giorno in cui cade l’81esimo anniversario della Liberazione dal regime nazifascista, i due autori presentano i loro ultimi libri a Cesenatico. Questa sera, alle 21, al Teatro Comunale, Walter Veltroni presenterà "Iris, la libertà", il suo romanzo su Iris Versari edito da Rizzoli. Veltroni dialogherà con il professor Alberto Gagliardo, storico ed esponente dell’Istituto di Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Veltroni al teatro Comunale stasera presenta ’Iris, la libertà’

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