La fiaba dell’amore lento stasera alle 21,15 al teatro comunale Pinsuti

Questa sera alle 21.15 al Teatro Comunale Ciro Pinsuti di Sinalunga va in scena ‘La fiaba dell’amore lento’. Una storia che parla di amore e tempo, portata sul palco con semplicità e attenzione. Gli spettatori possono aspettarsi un racconto che tocca i sentimenti senza fronzoli, in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Una fiaba per raccontare amore e tempo. Novità teatro, in scena stasera alle 21.15 al Teatro Comunale Ciro Pinsuti di Sinalunga, dove va in scena 'La fiaba dell'amore lento'. Spettacolo teatrale tratto da una fiaba di Andrea Kaemmerle che lo interpreta insieme a Daniela Morozzi. Adattamento e regia di Manfredi Rutelli. Scenografia Maria Arena. Allestimento scenico Lucia Baricci e Marco Fiorentini. Luci Fabio Barbetti. Sonorizzazione Paolo Scatena. Assistente alla regia Alessia Zampetti. Con il sostegno della Regione Toscana. Da una fiaba dolcissima quanto comica di Andrea Kaemmerle, nasce questo nuovo spettacolo prodotto da LST Teatro e Guascone Teatro, omaggio a quell'amore che sa come non farsi erodere dal "famelico tempo" e in onore di quel mestiere da antichi teatranti, un po' cialtroni e molto artigiani, che sempre più spesso si va perdendo.

