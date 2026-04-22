Nel secondo giorno della Semaine Olympique Française, gli atleti italiani nel settore vela si sono confermati in testa, mantenendo la posizione di vertice. Tita e Banti continuano a guidare la classifica, rafforzando i risultati ottenuti nelle prove precedenti. La competizione si svolge in un clima di grande attenzione e partecipazione, con gli equipaggi italiani che si distinguono per le prestazioni sul campo di gara.

Il day-2 conserva delle belle soddisfazioni per l’Italia nella Semaine Olympique Française: Tita e Banti sono ancora davanti a tutti L’Italia ha una grande tradizione nella vela e campioni capaci di fare la differenza e mettere tutti alle loro spalle. Lla 57ª edizione della Semaine Olympique Française lo sta dimostrando ancora una volta: il day-2 sulle acque di Hyères non ha cambiato le sensazioni, anzi ha confermato il verdetto del primo giorno. Caterina Banti e Ruggero Tita (Nacra17) dominano e restano in testa con 9 punti netti. Il vantaggio è davvero importante rispetto agli argentini Mateo Majdalani-Eugenia Bosco, che restano comunque secondi, prima dei britannici John Gimson-Anna Burnet, terzi con 24.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Vela, Tita e Banti in testa: l’Italia è grande protagonista a HyeresL’Italia riesce a brillare nella vela internazionale: super prova della coppia formata da Tita e Banti, tutti i risultati degli Azzurri L’Italia ha...

Vela, Italia a Hyeres con una flotta impressionante. Tita/Banti, Pianosi e tutti gli altri big azzurri in garaDa lunedì 20 a venerdì 25 aprile Hyeres ospiterà la 57ma edizione della Semaine Olympique Française, prestigiosa regata valevole come secondo atto...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Vela, l’Italia parte forte a Hyeres. Ritorno col botto per Tita/Banti, tanti azzurri in zona podio; Seconda giornata alla Settimana Olimpica Francese - Saily; Vela, Tita-Banti restano in testa: gli italiani brillano nel day-2; Vela: Tita/Banti tornano leader a Hyeres, Italia subito protagonista con tanti podi.

Vela: Tita-Banti ancora in testa dopo il day-2 al Semaine Olympique Française. Tanti azzurri in Gold FleetProsegue a passo spedito il cammino dell’Italia alla 57ª edizione della Semaine Olympique Française, evento velistico in scena questa settimana sulle ... oasport.it

Semaine Olympique Française: Italia protagonista, Tita-Banti saldi in testaProsegue con slancio il cammino dell’Italia alla 57ª edizione della Semaine Olympique Française, in corso a Hyères. Al termine del Day 2, l'equipaggio composto da Caterina Banti e Ruggero Tita ha mant ... it.blastingnews.com

Vela, l’Italia parte forte a Hyeres. Ritorno col botto per Tita/Banti, tanti azzurri in zona podio - x.com