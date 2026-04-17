La trentatreesima giornata di Serie A prende il via questo weekend con due incontri: il primo tra Sassuolo e Como, il secondo tra Inter e Cagliari. Le partite si disputano in diverse sedi e vedranno scendere in campo squadre impegnate in sfide decisive per la classifica. L'attenzione si concentra sulle formazioni e sulle tattiche adottate, in un momento cruciale della stagione.

La trentatreesima giornata di Serie A si apre questo sabato con il confronto tra Sassuolo e Como, seguito dall’incontro tra Inter e Cagliari. Il calendario della sedicesima giornata di campionato prevede un weekend denso di appuntamenti, che vedrà il Napoli ospitare la Lazio in casa, mentre l’Atalanta farà visita alla Roma di Gasperini all’Olimpico. La sfida tra Milan e Verona si disputerà domenica pomeriggio, precedendo il turno serale in cui la Juventus accoglierà il Bologna, per poi concludersi lunedì sera con il posticipo della Fiorentina a Lecce. Equilibri tattici e gestione dei territori. Analizzando i movimenti delle squadre in campo, emerge come la distribuzione del gioco sarà determinante per le sorti del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A, weekend di fuoco: tattiche e sfide chiave per la classifica

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