Scherma | la Coppa del mondo paralimpica torna al PalaCus

La Coppa del mondo paralimpica di scherma torna a Pisa, portando in città atleti provenienti da tutto il mondo. La gara si svolgerà al PalaCus, dove si sfideranno i migliori spadisti in carrozzina. Quest’anno, l’evento promette di essere ancora più emozionante, con numerosi partecipanti e nuove sfide in programma.

E' ormai una classicissima della scherma internazionale in carrozzina, orgoglio e punto fermo di tutto il movimento italiano: la Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa è pronta a mandare in scena la sua 11° edizione. L’appuntamento è da giovedì 19 a domenica 22 febbraio sulle pedane del PalaCus, per uno spettacolo d’agonismo che coinvolgerà quasi 400 atleti partecipanti in rappresentanza di 29 Paesi. Grandi numeri per la tappa affidata all’esperienza organizzativa dell’US Pisascherma che, con il supporto della FIS, del Comune di Pisa, dell’Università e di tanti altri preziosi partner, porta ancora una volta in Italia una delle tappe più apprezzate del circuito iridato di World Abilitysport Para Fencing.🔗 Leggi su Today.it

