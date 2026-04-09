Farfa la Fiera torna il 25 e 26 aprile con degustazioni e spettacoli | il programma completo

La Fiera di Farfa torna il 25 e 26 aprile con una nuova edizione, la ventiquattresima, organizzata dal Comune di Fara in Sabina. L’evento si svolgerà in provincia di Rieti e prevede degustazioni di prodotti locali e spettacoli. La manifestazione coinvolge diverse attività e si svolge nel centro storico del paese. La fiera rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità e per i visitatori della zona.

Fara in Sabina, 9 aprile 2026 – Il 25 e 26 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio sabino, la XXIV edizione della Fiera di Farfa, promossa e organizzata dal Comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. La manifestazione si svolgerà nello storico Borgo di Farfa, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con il contributo di Arsial e il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero del Turismo, della Provincia di Rieti e della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa. Un evento che unisce tradizione, territorio e innovazione, valorizzando le eccellenze agroalimentari locali e offrendo un’esperienza immersiva tra cultura, artigianato e sostenibilità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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La primavera sboccia lentamente e la Sabina si rivela in tutta la sua bellezza luminosa e autentica. Aprile è il mese perfetto per rallentare, respirare i profumi della natura e lasciarsi incantare dai colori di Castelnuovo di Farfa, tra arte, storia e tradizione. Il - facebook.com facebook