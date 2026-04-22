Veicolo in fiamme sul Raccordo disagi all' altezza dell' uscita Cassia

Un veicolo ha preso fuoco sul Grande Raccordo Anulare di Roma, provocando la chiusura totale del tratto in entrambe le direzioni all’altezza del km 13, vicino allo svincolo Cassia. La presenza dell’incendio ha causato disagi alla circolazione, con le autovetture costrette a fermarsi o a deviare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e gestire la situazione.

A causa di un’autovettura in fiamme, il Grande Raccordo Anulare di Roma è chiuso al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 13, in prossimità dello svincolo ‘Cassia’. La comunicazione, arrivata da Anas, è successiva alle 18:40 del 22 aprile.Incendio sul Raccordo AnulareLe operazioni.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Veicolo in fiamme sul Raccordo, chiuso il tratto all'altezza dell'uscita CassiaA causa di un’autovettura in fiamme, il Grande Raccordo Anulare di Roma è chiuso al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 13, in... Grande Raccordo Anulare di Roma chiuso per auto in fiamme, traffico e code all’altezza CassiaUn'auto è in fiamme all'altezza del chilometro 13 del Grande Raccordo Anulare di Roma. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Narni Scalo: si getta dall’auto in fiamme lungo il raccordo. Grave una donna; Auto in fiamme sul raccordo Terni-Orte: donna si lancia dal veicolo in corsa; Fuoco e fumo in carreggiata: paura nella notte sulla A4 per un'auto in fiamme / VIDEO; Traffico in tilt per veicolo in fiamme sull’autostrada A1 Roma-Napoli: code per chilometri. Auto improvvisamente in fiamme a Fiume Veneto, attimi di panico: conducente feritoFIUME VENETO – Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, 21 aprile 2026, quando un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme lungo via Maestri del Lavoro. L’allarme è scattato intorno alle 17.30, ... nordest24.it Veicolo in fiamme oggi sull'Autostrada del Sole: lunghe codeSulla A1 Milano-Napoli, poco dopo le ore 15 nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, si è verificato un incidente; un mezzo è andato in fiamme all’altezza del km 316. Si sono formati 6 ... nove.firenze.it La Stampa. . Un veicolo militare israeliano ha attraversato mercoledì una via del villaggio di Al-Mughayyir, nei pressi di Ramallah, mentre era in corso il corteo funebre per il 14enne palestinese ucciso martedì durante scontri con coloni israeliani e membri dell' - facebook.com facebook #Mattarella: la #ricerca è veicolo di sviluppo e pace, va sostenuta x.com