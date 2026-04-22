Veicolo in fiamme sul Raccordo chiuso il tratto all' altezza dell' uscita Cassia
Un veicolo in fiamme ha causato la chiusura del tratto del Grande Raccordo Anulare di Roma all’altezza del km 13, vicino allo svincolo ‘Cassia’. Il traffico è interrotto in entrambe le direzioni, creando disagi sulla principale arteria di collegamento della città. La Polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.
A causa di un’autovettura in fiamme, il Grande Raccordo Anulare di Roma è chiuso al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 13, in prossimità dello svincolo ‘Cassia’. La comunicazione, arrivata da Anas, è successiva alle 18:40 del 22 aprile.Incendio sul Raccordo AnulareLe operazioni.🔗 Leggi su Romatoday.it
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