Veicolo in fiamme sul Raccordo chiuso il tratto all' altezza dell' uscita Cassia

Un veicolo in fiamme ha causato la chiusura del tratto del Grande Raccordo Anulare di Roma all’altezza del km 13, vicino allo svincolo ‘Cassia’. Il traffico è interrotto in entrambe le direzioni, creando disagi sulla principale arteria di collegamento della città. La Polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.