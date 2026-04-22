Veicolo in fiamme sul Raccordo chiuso il tratto all' altezza dell' uscita Cassia

Da romatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un veicolo in fiamme ha causato la chiusura del tratto del Grande Raccordo Anulare di Roma all’altezza del km 13, vicino allo svincolo ‘Cassia’. Il traffico è interrotto in entrambe le direzioni, creando disagi sulla principale arteria di collegamento della città. La Polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

A causa di un’autovettura in fiamme, il Grande Raccordo Anulare di Roma è chiuso al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 13, in prossimità dello svincolo ‘Cassia’. La comunicazione, arrivata da Anas, è successiva alle 18:40 del 22 aprile.Incendio sul Raccordo AnulareLe operazioni.🔗 Leggi su Romatoday.it

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