Vedrai guadagnerai bene | si lascia illudere da un investimento redditizio e versa 14mila euro Ma l’ affare è una truffa

Una persona ha deciso di investire 14mila euro dopo aver ascoltato promesse di guadagni facili e rapidi. La proposta, presentata come un’opportunità di investimento redditizia, si è rivelata essere una truffa. L’episodio è avvenuto nella provincia di Mantova e risale a pochi giorni fa. La vittima ha versato il denaro credendo di poter ottenere un ritorno sicuro, ma si è scoperto che si trattava di un raggiro.

Mantova, 22 aprile 2026 – “ Con un investimento semplice guadagnerai bene, vedrai”. Peccato che fosse un raggiro. A finire nell’ennesima trappola un 21enne di Gonzaga, in provincia di Mantova. Il giovane si è fatto illudere dalla prospettiva di un facile investimento. Stando a quanto ricostruite le (false) prospettive di guadagno erano considerevoli, tanto che la vittima, un ragazzo di soli 21 anni, in più occasioni aveva versato varie somme di denaro per una somma complessiva di circa 14.000 euro. La telefonata e l’ "affare” che si rivela una truffa. Quando però ha cercato di contattare invano le persone che avevano proposto “l’affare”, resesi irreperibili, ha scoperto di essere finito nella rete di un raggiro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Vedrai, guadagnerai bene”: si lascia illudere da un investimento redditizio e versa 14mila euro. Ma l’“affare” è una truffa Notizie correlate Leggi anche: Truffa con il noleggio dell'auto: versa 500 euro ma la società non esisteva Leggi anche: L’affare online diventa una truffa. Falso bonifico da 29mila euro, i compratori spariscono con l’auto