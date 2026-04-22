Sul campo centrale del Roma Garden Open, Andrea Vavassori ha vinto contro il giovane ceco Maxim Mrva in tre set, con i punteggi di 7-6(4), 6-7(4) e 6-3, in una partita durata due ore e ventitré minuti. La sfida si è conclusa con la vittoria di Vavassori dopo una lunga battaglia nel torneo di Roma.

Sul campo centrale del Roma Garden Open, Andrea Vavassori ha superato la sfida contro il giovane ceco Maxim Mrva con un punteggio di 7-6(4), 6-7(4) e 6-3, dopo un confronto durato due ore e ventitré minuti. L’azzurro, entrato nel tabellone principale grazie a una wild card, ha dovuto gestire le difficoltà fisiche e la resistenza di un avversario di diciott anni che aveva prestato servizio come sparring partner durante l’ultima edizione delle Nitto ATP Finals. La gestione della pressione tra scontro fisico e lucidità mentale. Il match si è rivelato un test di nervi e resistenza per il tennista torinese. Nonostante la disparità di esperienza rispetto al trentasette del ranking ATP, il ragazzo della Ceca ha mostrato una tenuta notevole, riuscendo a strappare subito il break nel primo game della partita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vavassori resiste al giovane Mrva: trionfo in tre set a Roma

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