LIVE Zverev-Fonseca 7-5 6-7 6-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il teutonico si afferma sulla giovane promessa brasiliana in tre set

Al torneo ATP di Montecarlo del 2026, il tennista tedesco ha battuto in tre set la promessa brasiliana, con i punteggi di 7-5, 6-7 e 6-3. La partita si è conclusa con il tedesco che ha ottenuto la vittoria nel terzo set dopo aver perso il secondo. La diretta si è conclusa alle 14:03, e i lettori sono invitati a seguire ulteriori aggiornamenti sul sito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdevi nessuna novità dal mondo dello sport. Un saluto a tutti! 14:02 Zverev aspetta in semifinale Sinner o Auger-Aliassime. 14:00 47 errori non forzati per il carioca. 36 per il teutonico. 13:59 30 colpi vincenti per Fonseca. 25 per il nativo di Amburgo. 13:58 Il tedesco ha messo il 67% di prime in campo. Il numero 40 ATP il 65%. 13:57 Vediamo un po’ di dati. 4 ace per il brasiliano. 3 per il classe ’97. 7-5 6-7 6-3 In rete il diritto lungolinea del classe 2006. Il tedesco si aggiudica così il pass in semifinale dopo 2:40 di match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il teutonico si afferma sulla giovane promessa brasiliana in tre set LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 2-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio di terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Largo il diritto incrociato del numero 40 ATP. LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in avvio di secondo set del tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero di Fonseca. Temi più discussi: Joao Fonseca v Alexander Zverev (10/04/2026); LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik. LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il teutonico si afferma sulla giovane promessa brasiliana in tre setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdevi nessuna novità dal ... oasport.it Alexander Zverev piega uno spavaldo Fonseca dopo una maratona ed accede in semifinale a MontecarloUna vittoria di esperienza e solidità. Alexander Zverev (n. 3 del mondo) si è imposto nel primo quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Sulla ... oasport.it SEMIFINALE PER ZVEREV! SASCHA È UN MURO, MA CHE FONSECA! Alexander Zverev non si ferma e vola in semifinale al Masters 1000 di Monte-Carlo! Il tedesco piega la resistenza di un immenso Joao Fonseca dopo una battaglia di due ore e m - facebook.com facebook #zverev vince in tre set contro #fonseca tra circa 15 minuti in campo #sinner contro #augeraliassime #montecarlo x.com