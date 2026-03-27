LIVE Bolelli Vavassori-Arends Smith 5-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | nuovo break per gli azzurri che si avvicinano al primo set!

Durante la partita di doppio maschile all'ATP di Miami, gli azzurri hanno ottenuto un nuovo break portandosi sul 5-2 nel primo set contro gli avversari. La sfida prosegue con entrambi i team pronti a giocarsi ogni punto per conquistare il primo parziale. La partita è visibile in diretta e può essere aggiornata tramite la piattaforma online dedicata.

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