Un uomo è stato ucciso dal padre durante una lite avvenuta all’interno di una abitazione. L’autopsia ha evidenziato numerosi colpi violenti e ripetuti, confermando la brutalità dell’aggressione. La colluttazione si è consumata tra le mura domestiche, portando al tragico epilogo. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

Colpi violenti, ripetuti, che non lasciano spazio a dubbi sulla brutalità dell’aggressione. Una lite degenerata, consumata tra le mura di casa, fino all’epilogo più tragico. Nel silenzio di un garage, si è chiusa la vita di un ragazzo di 21 anni. Ora sono gli accertamenti medico-legali a ricostruire gli ultimi istanti. L’autopsia sul corpo di Andrea Sciorilli, eseguita a Chieti, ha evidenziato tre colpi d’accetta tra testa e torace, oltre a lesioni da arma da taglio. Il delitto. Il giovane è stato ucciso domenica a Vasto dal padre, Antonio Sciorilli, 52 anni, che ha confessato. Il corpo è stato ritrovato nel garage del condominio dove la famiglia viveva.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vasto, ucciso dal padre: i risultati raccapriccianti dell’autopsia

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