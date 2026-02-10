Ucciso a coltellate nel suo panificio 90 giorni per i risultati dell' autopsia

Questa mattina a Sarno, nel centro storico, la polizia ha arrestato Andrea Sirica, 34 anni, accusato di aver ucciso a coltellate Gaetano Russo nel suo panificio. La vittima, 50 anni, è stata trovata senza vita tra le scaffalature del negozio in piazza Sabotino. Ora si attende l’esito dell’autopsia, che potrebbe richiedere fino a novanta giorni. Gli agenti hanno già ascoltato testimoni e sequestrato prove. La comunità è sotto shock per questa violenta tragedia.

Serviranno novanta giorni per conoscere l'esito dell'autopsia sul corpo di Gaetano Russo, ucciso all'interno della sua salumiera-panificio in piazza Sabotino, a Sarno, da Andrea Sirica, ragazzo di 34 anni. Ieri la procura di Nocera Inferiore ha conferito incarico al medico legale per l'esame irripetibile, così come per le analisi di natura tossicologica. L'autopsia dovrà stabilire anche il numero delle coltellate inferte da Sirica alla vittima. Giorni fa, al Tg1, Cristina Russo, figlia di Gaetano, aveva dichiarato che lo scorso martedì notte, il 34enne avrebbe cercato di uccidere anche lei e la mamma oltre al padre.

