Ollie Bearman si sta facendo notare nel campionato di Formula 1 con la Haas, dove gareggia in questa prima parte della stagione 2026. La sua crescita come pilota ha attirato l'attenzione di diverse squadre, tra cui la Ferrari, che lo considera un possibile candidato per un sedile in futuro. Il giovane talento britannico sta dimostrando continuità e determinazione nelle piste.

Ollie Bearman sta consolidando la sua posizione come candidato prioritario per un futuro sedile in Ferrari, grazie a una progressione costante che lo vede protagonista con la Haas in questa prima fase della stagione 2026. Il pilota ventenne, che attualmente occupa il settimo posto nella classifica piloti con 17 punti, sta dimostrando una maturità tecnica superiore rispetto al compagno di squadra Esteban Ocon, il quale si trova al tredicesimo posto con una sola unità in classifica. L’efficienza tecnica della Haas e il salto di qualità di Bearman. Analizzando i dati emersi nelle prime tre tappe del campionato, emerge come la struttura americana sia riuscita a sviluppare una monoposto capace di posizionarsi come la migliore tra le scuderie che non appartengono al gruppo delle superpotenze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bearman vola con la Haas: il giovane talento punta al seggio Ferrari

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