Al terzo turno dell’ATP 500 di Monaco, si prepara una sfida tra Ben Shelton e Joao Fonseca. I due tennisti si affronteranno in un match che promette grande spettacolo, con Shelton e Fonseca pronti a dare il massimo sul campo. L’incontro si svolgerà su una delle superfici del torneo, con entrambi i giocatori determinati a passare il turno.

Il terzo turno dell’ATP 500 di Monaco si prepara a un momento di massima intensità con l’imminente scontro tra Ben Shelton e Joao Fonseca. L’americano, attualmente posizionato alla sesta posizione nel ranking mondiale, dovrà misurarsi con il giovane talento brasiliano in una sfida che promette di scuotere i tabelloni della terra rossa bavarese. L’americano ha ottenuto il pass per i quarti di finale superando Alexander Blockx dopo un confronto durato un totale di un’ora e 47 minuti, conclusosi con il punteggio di 6-4 7-6 (8). Questa vittoria arriva dopo le complessità vissute nell’incontro d’esordio contro il connazionale Emilio Nava. Di contro, il nativo di Rio de Janeiro ha mostrato una forma fisica e tecnica notevole travolgendo Arthur Rinderknech con un netto 6-3 6-2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monaco ATP 500: sfida di potenza tra Shelton e il talento Fonseca

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