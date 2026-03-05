Statale 106 e variante di Palizzi sopralluogo di Morelli con Ansfisa e Anas | intervento da 108 milioni

Un sopralluogo sulla statale 106 e sulla variante di Palizzi è stato condotto da Morelli insieme a rappresentanti di Ansfisa e Anas. L'intervento riguarda un investimento totale di 108 milioni di euro e interessa il tratto della SS106 Jonica che comprende la variante di Palizzi nel territorio di Reggio Calabria. La visita è servita a verificare lo stato dei lavori e le prossime fasi dell’intervento.

Il sottosegretario Morelli ha sottolineato come "l'investimento complessivo testimoni la volontà di garantire collegamenti rapidi e sicuri a un territorio che attende da tempo risposte infrastrutturali concrete" Ammonta a 108 milioni di euro l'intervento previsto sulla SS106 Jonica, nel tratto coincidente con la "variante di Palizzi" nel territorio di Reggio Calabria. Accompagnati dal nuovo responsabile della struttura territoriale Anas Calabria, Luigi Mupo, hanno visitato i luoghi dei lavori della Variante all'abitato di Palizzi Marina. L'intervento, come riporta l'agenzia Dire, si estende per 3,5 chilometri e rappresenta un tassello fondamentale per la continuità del tracciato a quattro corsie.