Il Vangelo di oggi, 22 aprile 2026, ci invita a riflettere sul concetto di Paradiso, sottolineando che non si tratta di una fuga dai problemi, ma di sentirsi amati. La meditazione proposta da don Luigi Maria Epicoco si concentra sulla Parola del Signore, offrendoci uno spunto per iniziare la giornata con una prospettiva diversa sulla vita e sulla fede. Questa giornata si inserisce nella III settimana di Pasqua.

Meditiamo il Vangelo di questo mercoledì della III settimana di Pasqua, 22 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Gesù si presenta come il pane della vita, portatore di vita eterna. Egli esorta a credere in lui, poiché è “strumento” di salvezza. Chi riconosce il Figlio e ha fede avrà la vita eterna e sarà risuscitato nell’ultimo giorno. In quel tempo, disse Gesù alla folla:«Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 22 aprile 2026: il Paradiso non è non avere problemi, è sapersi amati

22 aprile 2026 - Questa è la volontà del Padre... (Gv 6,35-40) - Vedere

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