Il 22 aprile 2026, alle 16:10, andrà in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera trasmessa da Rai 1 dal 2015. In questa puntata, il cast si troverà coinvolto in una scoperta che cambierà alcune dinamiche della narrazione. La serie segue le vicende dei personaggi all’interno di un grande negozio di moda, con trame che si svolgono principalmente nel quartiere di Milano.

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 154. Ecco le anticipazioni di mercoledì 22 aprile 2026. Nella puntata precedente di martedì 21 aprile. Martedì 21 aprile abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Irene appare turbata dai racconti di Johnny sui suoi progetti di vita libera, proprio mentre lei sta per legarsi in matrimonio con Cesare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 22 aprile 2026: una scoperta sconvolge il cast

Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Dal 16 Al 20 Marzo 2026: Matteo Sconvolto da Marina!

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