Vandalizzata la targa della nuova sede di Futuro nazionale di Vannacci

A Napoli, poco prima dell'inaugurazione della nuova sede di un movimento politico, è stata vandalizzata la targa che la segna. L'episodio si è verificato nella notte, causando danni alla segnatura. La targa appartiene a un'associazione politica e l'atto è stato segnalato alle autorità competenti. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

È stata vandalizzata a Napoli targa della sede di Futuro Nazionale alla vigilia della sua inaugurazione. Il gesto è stato rivendicato dagli attivisti del Laboratorio Insurgencia e Rete No Kings. "Il generale Vannacci a Napoli non è gradito. Lui e le sue idee omofobe e razziste possono andare a.🔗 Leggi su Napolitoday.it Vannacci lascia la lega, e fonda “Futuro Nazionale” Notizie correlate Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Firenze: contro manifestazione della sinistraGiornata di mobilitazione a Firenze in ambito politico: il generale Vannacci apre la sede della sua formazione politica, Futuro Nazionale. Vannacci, la sede di Futuro Nazionale e quella Firenze che protesta: quartiere blindatoFirenze, 28 marzo 2026 – La prima sede provinciale italiana di Futuro Nazionale è presidiata già da ore dalle forze dell'ordine, in piazza Tanucci a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Palermo, vandalizzata la targa Unesco del Ponte dell'Ammiraglio: appello per il ripristino; Vandalizzata ancora la statua di Nakamoto; Pozzuoli, vandalizzata la targa commemorativa sull’albero dedicato a Giulia Cecchettin in Villa Avellino; Vandali a scuola: messa a soqquadro la segreteria. Vandalizzata a Napoli targa sede Futuro Nazionale che si inaugura oggiLa targa di plastica davanti alla sede di Futuro Nazionale, il movimento che fa capo al generale Roberto Vannacci, di cui oggi è prevista l'inaugurazione a Napoli alla presenza dell'europarlamentare, ... ansa.it Roma: a Montesacro ripristinata la targa vandalizzata in ricordo delle vittime degli Anni di PiomboLa memoria ferita torna visibile nel cuore del Municipio III. Dopo mesi di degrado e polemiche, è stata ripristinata la targa dedicata alle vittime degli Anni di Piombo nel giardino della stazione ... ilmessaggero.it Una statua di Gesù vandalizzata ha scioccato persino Netanyahu x.com #Bitcoin, vandalizzata per la seconda volta la statua di Satoshi Nakamoto a Lugano. Questo nuovo attacco è avvenuto a meno di un anno dal primo incidente dell’agosto 2025, quando l'opera era stata sradicata e gettata nel lago Ceresio. Dopo il primo restaur - facebook.com facebook