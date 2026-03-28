Vannacci la sede di Futuro Nazionale e quella Firenze che protesta | quartiere blindato

A Firenze, le forze dell’ordine hanno messo sotto controllo la sede di Futuro Nazionale in piazza Tanucci, dove nel pomeriggio si terrà l’inaugurazione con l’europarlamentare Roberto Vannacci. La zona è stata messa in sicurezza per l’evento, mentre nel quartiere si sono registrate proteste di cittadini che hanno bloccato alcune strade circostanti. La presenza delle forze dell’ordine è visibile in diversi punti della zona.

Firenze, 28 marzo 2026 – La prima sede provinciale italiana di Futuro Nazionale è presidiata già da ore dalle forze dell'ordine, in piazza Tanucci a Firenze, in vista dell'inaugurazione prevista nel pomeriggio di oggi, 28 marzo, con l'europarlamentare Roberto Vannacci. Tensione a Pisa: cori e striscioni degli antagonisti contro studenti di destra, evitato lo scontro A pochi metri è in corso una festa di 'non benvenuto’ di alcune decine di residenti e famiglie con bambini alle prese con gessetti colorati per fare disegni in terra. Questa sede, afferma Irene, una di loro che protesta nella piazza, “è in contrasto con i valori di chi vive in piazza Tanucci tutti i giorni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vannacci, la sede di Futuro Nazionale e quella Firenze che protesta: quartiere blindato Articoli correlati Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Firenze: contro manifestazione della sinistraGiornata di mobilitazione a Firenze in ambito politico: il generale Vannacci apre la sede della sua formazione politica, Futuro Nazionale. Vannacci apre a Firenze la prima sede provinciale di Futuro Nazionale, la sinistra annuncia mobilitazioniSabato 17 in piazza Tanucci l'inaugurazione del primo ufficio territoriale del movimento in Italia. Aggiornamenti e notizie su Futuro Nazionale Temi più discussi: Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Roma: Sarà cuore pulsante del partito; Vannacci apre a Firenze la prima sede provinciale di Futuro Nazionale, la sinistra annuncia mobilitazioni; A Firenze apre sabato la prima sede di Futuro Nazionale. Una provocazione per la Firenze antifascista. Che prepara la contro-mobilitazione – ASCOLTA; Com’è la destra pura di Vannacci vista da vicino. Vannacci apre a Firenze la prima sede di Futuro Nazionale. I residenti lanciano un presidio: 'Amarezza e preoccupazione'Un annuncio che non è passato inosservato quello dell'apertura a Firenze della prima sede provinciale ufficiale a livello nazionale di Futuro Nazionale, la nuova realtà politica guidata da Roberto Van ... 055firenze.it Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Firenze: contro manifestazione della sinistraGiornata di mobilitazione a Firenze in ambito politico: il generale Vannacci apre la sede della sua formazione politica, Futuro Nazionale. La sinistra non ci sta e sono molte le sigle che partecipano ... lanazione.it La formazione di Alemanno confluisce in Futuro nazionale di Vannacci x.com Dubbi sul futuro in Nazionale - facebook.com facebook