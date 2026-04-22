Vandali contro la sede studentesca il comune sistema la porta dopo un anno

Dopo più di un anno, la sede studentesca situata in campo Saffa a Cannaregio è stata riaperta al pubblico. L’edificio, che ospita le associazioni studentesche di sinistra, è stato oggetto di ripetuti atti vandalici che hanno provocato danni significativi e ne hanno impedito l’uso. Il Comune ha provveduto a sistemare la porta, consentendo così il rientro delle associazioni.

L'Unione degli Universitari e la Rete degli studenti medi, associazioni studentesche di matrice progressista, sono rientrate nella “loro” sede in campo Saffa, a Cannaregio, più di un anno dopo che una serie di attacchi vandalici l'avevano resa inservibile, in particolare a causa di danneggiamenti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vandali contro la sede di FdI. "Colpa del clima d'odio della sinistra". "La fontana non è una vasca per lavarsi i piedi": l'ira del Comune contro i vandaliIniziamo di nuovo a combattere ed educare le orde di incivili che pascolano sul nostro territorio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vandali contro la sede studentesca, il comune sistema la porta dopo un anno; La protesta dei genitori nella scuola dell'Eur distrutta dai vandali: Servono più controlli; Vandali nella sede storica del De Nino-Morandi. Ancora lontana la riapertura; Treviso. Vandali alla sede dei Servizi sociali: danni per 10 mila euro. Ancora vandali contro la sede di Futuro NazionaleFIRENZE: A denunciare l'episodio con tanto di documentazione fotografica sono i vertici regionale e locale del partito che fa capo a Roberto Vannacci ... toscanamedianews.it Vandali e duri attacchi a istituzioni e servizi sociali a BarcoBIBBIANO (Reggio Emilia) – Vandali hanno imbrattato la scorsa notte con scritte a caratteri cubitali la sede dei servizi sociali di via 24 maggio a Barco nel Comune di Bibbiano e sempre a Barco alcuni ... reggionline.com Vandali all’ex Pizzigoni di #Saronno. Forzata la macchinetta del caffè per un bottino di pochi euro - facebook.com facebook