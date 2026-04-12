La fontana non è una vasca per lavarsi i piedi | l' ira del Comune contro i vandali

Il Comune ha espresso la propria rabbia dopo alcuni episodi di vandalismo presso una fontana pubblica, ribadendo che l’installazione non è una vasca per lavarsi i piedi, ma un punto di approvvigionamento di acqua potabile. In diverse occasioni, sono stati riscontrati atti di danneggiamento che hanno compromesso l’uso corretto dell’impianto. L’amministrazione ha ricordato che l’acqua disponibile non deve essere usata per scopi diversi dalla semplice abitudine di bere.

Iniziamo di nuovo a combattere ed educare le orde di incivili che pascolano sul nostro territorio. Questa fontana non è una vasca: è acqua potabile - fatta per bere - non per lavarsi i piedi. Lo ricorda il Comune di Vietri sul Mare, dopo il nuovo atto vandalico registrato. “Usarla in quel modo è.🔗 Leggi su Salernotoday.it Prato, concluso il restauro conservativo della vasca della Fontana del BacchinoPrato, 17 marzo 2026 - Si è concluso l'intervento di restauro conservativo della vasca della Fontana del Bacchino. "La fontana di Vito Tongiani gravemente danneggiata dai vandali"L’allarme lanciato ieri mattina dal sindaco Francesco Persiani ha portato all’attenzione della cittadinanza un gesto che il primo cittadino vuole...