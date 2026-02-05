Nella notte, qualcuno ha preso di mira la sede di Fratelli d’Italia. Dei vandali hanno imbrattato le pareti con vernice e rotto alcune finestre. La polizia è arrivata sul posto poco dopo e sta indagando sui responsabili. È il secondo episodio simile in pochi mesi, e molti accusano il clima di tensione politica e di odio che si respira in città. La destra chiede calma, mentre le forze dell’ordine promettono di fare luce sui fatti.

Gli Anni di Piombo per alcuni nipotini di Carlo Marx non sono ancora finiti. E poco importa se, a cavallo tra il 1970 e il 1985, persero la vita migliaia di ragazzi, almeno due generazioni, chi caduti in scontri a fuoco, chi condannati a decenni di galera. L'ennesimo episodio di intolleranza politica ha avuto come scenario Roma. Due uomini, incappucciati, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre stavano vandalizzando la sede di Fratelli d'Italia di Garbatella. Sono state lanciate delle bombe carta e sono state apposte delle scritte con lo spray rosso. Oltre all'immancabile falce e martello (segno distintivo di certi malviventi), è presente una scritta: “Fasci di merda”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vandali contro la sede di FdI. "Colpa del clima d'odio della sinistra".

