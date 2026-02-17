Jens Odgaard ha deciso di rinnovare con il Bologna fino al 2029, seguendo lo stesso modello contrattuale di Santiago Castro, con uno stipendio legato a prestazioni e obiettivi. La società ha confermato anche il giocatore danese, che ha firmato un contratto con una parte fissa e bonus legati al rendimento. La firma di Odgaard si aggiunge a quella di Castro, segnando un passo importante per la programmazione futura del club.

Dopo Santiago Castro, è il turno di Jens Odgaard: altra fumata bianca alla voce rinnovo, la programmazione rossoblù in vista del futuro non si ferma. E considerato quanto il segnale abbia giovato all’argentino e al Bologna a Torino, la speranza è che lo stesso tipo di risposta possa ora arrivare dal danese. Contratto rinnovato fino al 30 giugno 2029 con opzione a favore del Bologna per estendere l’accordo un ulteriore anno: pure lui era in scadenza nel 2027 come Orsolini e Lucumi, mentre Freuler scadrà a giugno. Mentre tra i compagni c’è chi ha preso tempo e chi riflette su un possibile futuro lontano da Bologna, Odgaard, come Castro, sotto traccia si è seduto al tavolo e ha accettato le condizioni poste dal Bologna al termine della trattativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il danese ha rinnovato fino al 2029 con una formula identica a quella dell’argentino: lo stipendio proporzionale a prestazioni e obiettivi. Bologna al futuro: anche Odgaard ha firmato. Parte fissa più bonus sul merito, è la nuova linea

Il Bologna ha confermato ufficialmente il rinnovo di Jens Odgaard, che rimarrà in rossoblù fino al 2029, dopo aver firmato il nuovo contratto.

Il Bologna ha rinnovato il contratto di Jens Odgaard, confermandolo fino al 2029, per evitare che altri club si facessero avanti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.