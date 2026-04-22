Vallecorsa Percorso del Ricordo

Il Comune di Vallecorsa ha annunciato la presentazione del “Percorso del Ricordo”, che si terrà domenica 26 aprile alle 16:30 nel centro storico. L'evento è rivolto alla cittadinanza e ai media, con l’obiettivo di illustrare il nuovo percorso. La cerimonia si svolgerà in una delle zone principali del centro storico del paese.

Il Comune di Vallecorsa invita la cittadinanza e gli organi di informazione alla presentazione ufficiale del “Percorso del Ricordo”, in programma domenica 26 aprile alle ore 16:30 nel centro storico.Il “Percorso del Ricordo” è un itinerario della memoria che attraversa il cuore del paese e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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