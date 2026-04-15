Vallecorsa Santu Marcu i la pupetta 2026

A Vallecorsa, la tradizionale festa dei bambini intitolata “Santu Marcu i la pupètta” si terrà il 24 e 25 aprile 2026. La manifestazione prevede, tra le altre iniziative, un laboratorio dedicato alla creazione della pupètta, che si svolgerà venerdì alle ore 15:00 presso l’oratorio di S.

La festa dei bambini torna a Vallecorsa con “Santu Marcu i la pupètta” venerdì 24 e sabato 25 aprile! P?o?r?m?avenerdì 24 aprileOre 15:00 - Laboratorio della pupètta - Oratorio di S. MartinoI bambini e le famiglie scoprono con i docenti dell’Istituto Alberghiero di Ceccano e le massaie la tecnica.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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