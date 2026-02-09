Foibe | Abodi lancia Treno del Ricordo in Sicilia un percorso educativo per onorare le vittime e contrastare l’odio

Il ministro Abodi ha annunciato l’avvio del “Treno del Ricordo” in Sicilia. Si tratta di un percorso educativo pensato per mantenere viva la memoria delle vittime delle Foibe e combattere l’odio. L’iniziativa punta a coinvolgere studenti e cittadini, offrendo un’occasione concreta di riflessione e di rispetto. Abodi sottolinea che questa iniziativa serve anche a trasmettere valori di convivenza e di memoria storica alle nuove generazioni. La partenza del treno rappresenta un gesto simbolico, ma anche una scelta pratica per rafforzare il ricordo

Un Viaggio nella Memoria: Il Treno del Ricordo e l’Impegno di Abodi per le Foibe. Il Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, ha posto un’enfasi significativa sull’iniziativa “Il Treno del Ricordo”, definendola uno strumento cruciale per la coltivazione della cultura del rispetto e per l’onoranza della memoria delle vittime delle Foibe. L’annuncio giunge in un momento storico in cui la riflessione sulla memoria collettiva e la prevenzione di ogni forma di odio si presentano come priorità assolute per la nazione. Questo progetto non si limita a una semplice commemorazione, ma si configura come un vero e proprio percorso educativo, mirato a contrastare l’intolleranza e a promuovere una convivenza pacifica basata sulla conoscenza del passato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 10 febbraio si avvicina e a Sansepolcro sono in programma due iniziative per ricordare le vittime delle foibe.

Una fiaccolata ha attraversato le strade di Messina per ricordare le vittime delle foibe.

