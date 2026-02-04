Valle D’Aosta polemiche per l’aula universitaria dedicata a Charlie Kirk | Arcigay e Cgil sulle barricate

Da secoloditalia.it 4 feb 2026

In Valle D’Aosta si accendono le polemiche sull’aula universitaria dedicata a Charlie Kirk. Dopo il tentativo fallito di Azione universitaria, anche in questa regione alcuni gruppi si oppongono alla decisione. Arcigay e Cgil si sono schierati contro, criticando la scelta di intestare uno spazio dell’ateneo al sostenitore americano. La questione ha acceso un dibattito acceso tra chi difende la libertà di espressione e chi ritiene inaccettabile associare l’università a certe figure. La polemica prosegue, con la tensione che si

Sembra quasi impossibile dedicare l’aula di un ateneo a Charlie Kirk. Ci hanno provato i militanti di Azione universitaria ma senza successo e adesso lo stesso problema si è verificato in Valle D’Aosta. I consiglieri regionali di Lega e Reinassance avevano proposto di intitolare un’aula dell’università aostana: la mozione, anche a seguito delle polemiche è stata rimandata, come ha ricordato l’esponente del Carroccio Andrea Manfrin. Sia la Cgil che l’Arcigay hanno sollevato un polverone dopo essere venuti a conoscenza dell’iniziativa, che sarebbe servita semplicemente a ricordare un giovane di destra ucciso dall’odio rosso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

