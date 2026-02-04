In Valle D’Aosta si accendono le polemiche sull’aula universitaria dedicata a Charlie Kirk. Dopo il tentativo fallito di Azione universitaria, anche in questa regione alcuni gruppi si oppongono alla decisione. Arcigay e Cgil si sono schierati contro, criticando la scelta di intestare uno spazio dell’ateneo al sostenitore americano. La questione ha acceso un dibattito acceso tra chi difende la libertà di espressione e chi ritiene inaccettabile associare l’università a certe figure. La polemica prosegue, con la tensione che si

Sembra quasi impossibile dedicare l’aula di un ateneo a Charlie Kirk. Ci hanno provato i militanti di Azione universitaria ma senza successo e adesso lo stesso problema si è verificato in Valle D’Aosta. I consiglieri regionali di Lega e Reinassance avevano proposto di intitolare un’aula dell’università aostana: la mozione, anche a seguito delle polemiche è stata rimandata, come ha ricordato l’esponente del Carroccio Andrea Manfrin. Sia la Cgil che l’Arcigay hanno sollevato un polverone dopo essere venuti a conoscenza dell’iniziativa, che sarebbe servita semplicemente a ricordare un giovane di destra ucciso dall’odio rosso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Valle D’Aosta, polemiche per l’aula universitaria dedicata a Charlie Kirk: Arcigay e Cgil sulle barricate

Approfondimenti su Valle D Aosta Università

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Valle D Aosta Università

Argomenti discussi: Il Tar accoglie il ricorso di Avs: Andrea Campotaro entra in Consiglio regionale; In Valle d'Aosta vogliono censurare anche la memoria di Charlie Kirk; Alessandra Bassi, presidente della Corte d'appello di Piemonte e Valle d'Aosta: Ridurre l'arretrato e diminuire i tempi dei processi, di queste sole riforme ha bisogno la giustizia; Giorno Memoria,FdI'non siamo intervenuti per non alimentare polemiche'.

Opposizione,Valle d'Aosta ha mani legate su concessioni idroelettriche(ANSA) - AOSTA, 20 GEN - Mentre tutte le Regioni italiane stanno già legiferando sul futuro delle concessioni idroelettriche, la Valle d'Aosta - paradossalmente proprio nel campo in cui dovrebbe eser ... msn.com

Riecco Odifreddi. Dopo aver minimizzato l’omicidio di Charlie Kirk, oggi difende Askatasuna. Professore, non si tratta di “ragazzi non omologati”, ma di teppisti violenti, protagonisti di devastazioni e aggressioni, da cui prendere le distanze. Ma non ci sorprendi x.com

UN’AULA PER CHARLIE KIRK ALL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA Con una certa emozione ho proposto di intitolare un’aula dell’Università della Valle d’Aosta all’attivista americano scomparso lo scorso 10 settembre. La mozione arriverà in Consi - facebook.com facebook