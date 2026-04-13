Gli artificieri del 21° Genio Guastatori fanno brillare due bombe

Gli artificieri del 21° Genio Guastatori hanno portato a termine le operazioni di bonifica di due bombe d’aereo risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, trovate nel comune di Eboli. Le bombe, con un peso totale di circa 350 libbre, sono state fatte brillare in un’area controllata, garantendo la sicurezza della zona circostante. Le operazioni sono durate diverse ore e sono state condotte senza incidenti.

Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno concluso le operazioni di bonifica di due bombe d’aereo risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, per un peso complessivo di 350 libbre, rinvenute nel comune di Eboli. Gli specialisti del 21° reggimento genio guastatori, inquadrato nella Brigata.🔗 Leggi su Casertanews.it Bomba della Seconda guerra mondiale disinnescata dagli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori | FOTOL’ordigno da 500 libbre rinvenuto nei pressi della zona industriale di via della Gogna. Isola d'Elba, trovato un ordigno bellico nei boschi: gli artificieri lo fanno brillareDoppio intervento degli artificieri del secondo reggimento genio pontieri di Piacenza all'isola d'Elba nel pomeriggio del 27 gennaio. Milazzo (ME): 20/12/2025 Arrivo mezzi Esercito Italiano per operazione disinnesco ordigno bellico.