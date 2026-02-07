Buccirosso a Cassino | il successo totale del Qualcosa è andato storto al Teatro Manzoni

Carlo Buccirosso ha riempito il Teatro Manzoni di Cassino per il suo quarto spettacolo consecutivo. La commedia “Qualcosa è andato storto” ha riscosso un successo totale, con tutti i biglietti venduti da settimane. La gente ha affollato il teatro per vedere l’attore, che ha ancora una volta confermato il suo talento e il grande seguito di pubblico.

Carlo Buccirosso ha ottenuto il suo quarto sold out consecutivo al Teatro Manzoni di Cassino, con la commedia "Qualcosa è andato storto", una produzione che ha visto esauriti tutti i posti già da diverse settimane. Il successo del nuovo spettacolo, presentato venerdì 6 febbraio 2026, conferma la capacità dell'attore napoletano di attrarre il pubblico con una combinazione di ilarità collettiva e riflessioni profonde. La commedia, scritta, diretta e interpretata da Buccirosso, è stata accolta con applausi entusiasti e ha espresso, in modo coerente con il suo stile, il ritratto di una famiglia in crisi, dominata da conflitti intergenerazionali, abilità e debolezze umane.

