Risate senza filtri | Angelo Duro e il doppio sold out al Teatro Manzoni di Cassino

Da frosinonetoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Manzoni di Cassino due spettacoli sold out in un giorno solo per Angelo Duro. Il comico ha portato sul palco il suo stile diretto e senza freni, facendo ridere il pubblico con le sue battute taglienti. La sala era piena e i fan hanno risposto con entusiasmo, dimostrando ancora una volta quanto il suo humor provocatorio piaccia in questa città.

Al Teatro Manzoni di Cassino due sold out nello stesso giorno per Angelo Duro. Quando il cinismo provocatorio di “Ho tre belle notizie” scuote le coscienze. Due sold out a poche ore di distanza, un pubblico variegato che applaude e ride senza sosta. Al Teatro Manzoni di Cassino, ieri è andato in.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Angelo Duro

“Benvenuti in Casa Esposito”: tra messaggio sociale e ironia, sold out al Teatro Manzoni Cassino

Carlo Buccirosso conquista ancora Cassino: quarto sold out al Teatro Manzoni con “Qualcosa è andato storto”

Carlo Buccirosso conquista ancora Cassino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.