Durante la puntata del programma Storie al bivio, condotto da Monica Setta, la showgirl Valeria Marini ha attirato l’attenzione del pubblico e dei social media dichiarando di aver inviato messaggi diretti su Instagram al Presidente del Consiglio spagnolo Pedro Sanchez. La protagonista ha espresso una forte stima verso il leader madrileno, definendolo la sua figura ideale per coraggio, in merito a tematiche internazionali riguardanti Trump e il conflitto in Iran. Le dinamiche di un confronto televisivo tra Marini e Diaco. L’atmosfera nello studio è diventata subito serrata quando Pierluigi Diaco ha messo in discussione la veridicità delle affermazioni della Marini, suggerendo che non vi fosse stato alcun reale scambio comunicativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valeria Marini scrive a Sanchez: scontro acceso in TV con Diaco

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