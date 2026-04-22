Nella puntata di oggi di BellaMa’ si è registrato un nuovo episodio di tensione tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco. La conduttrice è tornata in studio come ospite, trovandosi di fronte un collega che ha rivolto parole dirette e accese. Lo scambio si è sviluppato rapidamente, con il clima che si è fatto subito molto acceso, portando a un confronto durato alcuni minuti.

Il clima si è fatto subito acceso nello studio di BellaMa’, dove Valeria Marini è tornata come ospite trovandosi davanti un Pierluigi Diaco tutt’altro che accomodante. Tra frecciate, domande pungenti e momenti di evidente imbarazzo, l’incontro televisivo si è trasformato in un confronto serrato, culminato in accuse dirette e risposte che hanno riacceso vecchie tensioni mai del tutto sopite. Lo spagnolo maccheronico di Valeria Marini: Diaco ride di lei. Durante la puntata, il conduttore ha riportato alla ribalta una dichiarazione rilasciata dalla showgirl a Monica Setta, nella quale raccontava di aver scritto a Pedro Sánchez per commentare temi internazionali.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Nuovo scontro tra Valeria Marini e Diaco, volano parole forti «Bugiarda»: è di nuovo tensione in diretta

LITE SFIORATA TRA VALERIA MARINI E DIACO durante una diretta televisiva

Notizie correlate

Leggi anche: Faccia a faccia teso tra Valeria Marini e Diaco nel salotto di BellaMà

Valeria Marini fa pace con Pierluigi Diaco e gli dedica Per sempre sìPace fatta tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco, con l'occasione lei gli ha dedicato Per sempre sì ed ha poi tenuto una mini lezione di spagnolo:...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Valeria Marini e la chat con Sanchez: Io gli ho scritto. Ha risposto? No; Valeria Marini messa spalle al muro da Diaco: il faccia a faccia a BellaMà; Valeria Marini torna a BellaMà fa pace con Diaco e chiarezza su Pedro Sanchez: 'L'hanno detto altri'; Valeria Marini fa pace con Pierluigi Diaco e gli dedica Per sempre sì.

Valeria Marini querela Antonella Elia per diffamazione: Profondamente offesa per le sue parole a BellaMa’Nuovo capitolo nella storica rivalità tra le due showgirl. Ospite a Storie al bivio, Valeria Marini ha annunciato di aver depositato una querela per diffamazione contro Antonella Elia dopo le sue ... fanpage.it

Valeria Marini e il suo spagnolo stellare Poi la domanda di #PierluigiDiaco: il presidente Sanchez le ha risposto davvero nei direct #BellaMa, dal lunedì al venerdì alle 15:25 su #Rai2 e #RaiPlay x.com

Valeria Marini e la chat con Sanchez: "Io gli ho scritto. Ha risposto No" Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook