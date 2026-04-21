Valeria Marini torna a BellaMà fa pace con Diaco e chiarezza su Pedro Sanchez | ‘L’hanno detto altri’

Da notizieaudaci.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valeria Marini torna a BellaMà: confronto diretto con Diaco. Ritorno sotto i riflettori per Valeria Marini nello studio di BellaMà nella puntata del 21 aprile. Dopo le tensioni delle scorse settimane, il faccia a faccia con Pierluigi Diaco è ripartito da un tentativo di riavvicinamento: “Ti ho chiamato ma non mi hai risposto”. Marini spiega il senso del gesto, legato alla volontà di manifestare vicinanza, e ribatte su una valutazione del conduttore: “Io un brand? Al massimo baci stellare”. Il caso Pedro Sánchez: la curiosità e il chiarimento definitivo. Da “gli scrivo di notte” al chiarimento. Nel corso della puntata la show girl ha fatto chiarezza su una presunta interlocuzione con Pedro Sánchez.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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