Valeria Marini torna a BellaMà: confronto diretto con Diaco. Ritorno sotto i riflettori per Valeria Marini nello studio di BellaMà nella puntata del 21 aprile. Dopo le tensioni delle scorse settimane, il faccia a faccia con Pierluigi Diaco è ripartito da un tentativo di riavvicinamento: “Ti ho chiamato ma non mi hai risposto”. Marini spiega il senso del gesto, legato alla volontà di manifestare vicinanza, e ribatte su una valutazione del conduttore: “Io un brand? Al massimo baci stellare”. Il caso Pedro Sánchez: la curiosità e il chiarimento definitivo. Da “gli scrivo di notte” al chiarimento. Nel corso della puntata la show girl ha fatto chiarezza su una presunta interlocuzione con Pedro Sánchez.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Valeria Marini torna a BellaMà fa pace con Diaco e chiarezza su Pedro Sanchez: ‘L’hanno detto altri’

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Temi più discussi: Sono single, l'amore mi fa paura. La confessione di Valeria Marini (e il perdono a Nino Frassica); Capelli lunghi dopo i 50 anni, da Demi Moore a J.Lo: tutte le star che hanno detto sì; Al party di solidarietà il ballo dà spettacolo; Pierluigi Diaco si apre con la zia Mara: 'dopo la morte di mia mamma ho vissuto una forte depressione, ora sto meglio'.

Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Carmen Russo pronte a tornareIndiscrezioni sul GF Vip 2026: Carmen Russo e Valeria Marini tra le possibili nuove concorrenti, contattate per entrare nella Casa nelle prossime settimane ... dilei.it

Valeria Marini all’attacco: «Antonella Elia? Fu sospesa da Rai2 dopo aver aggredito una persona della troupe»Non è certo un periodo tranquillo per Valeria Marini, che torna a far parlare di sé per uno scontro tutto al femminile che infiamma il mondo dello spettacolo. Questa volta al centro della polemica c’è ... leggo.it

Saluti da Valeria Marini. Palinsesti Rai #valeriamarini #chiquitodp @valeriamarini - facebook.com facebook

VALERIA MARINI CONFESSA, A 'STORIE AL BIVIO', DI ESSERE UN'AMICA DI PENNA DI... PEDRO SANCHEZ x.com