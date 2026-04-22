Valditara | Tra qualche settimana al via psicologo nelle scuole
Tra alcune settimane entrerà in vigore la presenza di uno psicologo nelle scuole, una misura annunciata dal ministro dell’istruzione. L’obiettivo è affrontare il crescente disagio psicologico tra gli studenti, come indicato da diverse indagini. La decisione riguarda l’implementazione di servizi di supporto psicologico all’interno degli istituti scolastici. La novità si inserisce in un piano per migliorare il benessere degli studenti e rispondere alle esigenze di salute mentale nelle scuole.
(LaPresse) “Con l’introduzione dello psicologo nelle scuole, tra qualche settimana daremo una risposta importante al disagio psicologico, che tutte le indagini indicano come sempre più diffuso”. A dirlo è il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, a margine della visita al Salone del Mobile di Milano, annunciando le fasi conclusive dell’iter per l’introduzione di forme di contrasto al disagio psicologico giovanile. Il decreto è attualmente all’esame della Corte dei Conti: il via libera dell’organo di controllo consentirà l’approvazione definitiva del provvedimento, che istituisce un servizio di assistenza psicologica negli istituti scolastici.🔗 Leggi su Lapresse.it
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