Nelle scuole di Frosinone arriva lo psicologo | dalla Regione via libera al progetto

La Regione Lazio ha dato il via libera: nelle scuole di Frosinone arriveranno gli psicologi. Il consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di Cosmo Mitrano, che prevede l’introduzione di professionisti della psiche in tutte le scuole del territorio. Ora si attende solo l’attuazione del progetto, che mira a offrire supporto agli studenti di ogni età.

È iniziato a Monreale il progetto scolastico “Conoscere per coltivare cambiamento”, promosso dalla Cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra.

Al rientro dalle vacanze natalizie, le scuole superiori di Frosinone affrontano un problema legato al riscaldamento, che ha portato a proteste tra studenti e insegnanti.

