Nelle scuole di Frosinone arriva lo psicologo | dalla Regione via libera al progetto

La Regione Lazio ha dato il via libera: nelle scuole di Frosinone arriveranno gli psicologi. Il consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di Cosmo Mitrano, che prevede l’introduzione di professionisti della psiche in tutte le scuole del territorio. Ora si attende solo l’attuazione del progetto, che mira a offrire supporto agli studenti di ogni età.

Nelle scuole del Lazio e quindi anche della nostra prrovincia di Frosinone arriva lo psicologo. Il consiglio regionale ha approvato la proposta di legge a prima firma del consigliere di Forza Italia Cosmo Mitrano, che punta a portare nelle scuole di ogni ordine e grado un servizio di psicologia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

